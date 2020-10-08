Крупный пожар разгорелся на складе в Приморье. Как стало известно 5-tv.ru, огонь охватил кровлю здания в Уссурийске на площади более 1200 квадратных метров. На складе хранится кожевенное сырье.

По предварительной информации, пострадавших нет. В ликвидации пожара задействованы девять единиц техники и 35 человек личного состава МЧС. Пожару присвоен третий ранг.