Имя героя нового сезона шоу «Холостяк» подтвердилось

Слухи о том, что героем нового сезона шоу «Холостяк» станет Тимур Юнусов, известный как рэпер Тимати, подтвердились, сообщает интернет-портал StarHit.ru.

Премьера первого выпуска назначена на март, но, по информации издания, съемки еще не начинались, пока продолжается кастинг кандидаток в невесты.

На протяжении семи предыдущих сезонов свою единственную на «Холостяке» искали шоумен Тимур Батрутдинов, певцы Егор Крид и Алексей Воробьев, спортсмен Евгений Левченко, актер Илья Глинников, бизнесмен Макс Чернявский и элитный стоматолог Антон Криворотов. Но примечательно, что ни для одного из них участников шоу не закончилось свадьбой.

На днях, как сообщал 5-tv.ru, поклонники Тимати заподозрили, что он фиктивно расстался с Анастасией Решетовой, чтобы принять участие в шоу. Пара, у которой год назад родился сын Ратмир, объявила, что больше не живет вместе, 11 сентября. При этом фото и видео в Instagram Решетовой свидетельствуют о том, что у них прекрасные отношения. Поклонники до сих пор не могут найти причину разрыва, и вот теперь одна из их версий находит подтверждение.