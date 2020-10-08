Взрывы еще слышны: Что происходит в районе ЧП под Рязанью?

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Пожар на складе боеприпасов пытаются взять под контроль сотни военных и спасателей.

Фото, видео: ТАСС / Минобороны РФ, 5-tv.ru

Число пострадавших в результате взрывов на военном складе под Рязанью увеличилось. По данным Минздрава России, больше 20 человек обратились за помощью к медикам. Одна женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии. Пожар пытаются взять под контроль сотни военных и спасателей.

В эпицентр запущены пожарные танки. С их помощью специалисты оценивают ситуацию в самой опасной зоне. Взрывы все еще слышны — с периодичностью одна-две минуты, осколки разлетаются на расстояние в несколько километров. Как сообщает правительство региона, все школьники из сел, расположенных неподалеку от места ЧП отправлены на каникулы.

Корреспондент МИЦ «Известия» Иван Литомин следит за развитием событий. Подробности в репортаже.

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