Взрывы еще слышны: Что происходит в районе ЧП под Рязанью?
Пожар на складе боеприпасов пытаются взять под контроль сотни военных и спасателей.
Фото, видео: ТАСС / Минобороны РФ, 5-tv.ru
Число пострадавших в результате взрывов на военном складе под Рязанью увеличилось. По данным Минздрава России, больше 20 человек обратились за помощью к медикам. Одна женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии. Пожар пытаются взять под контроль сотни военных и спасателей.
В эпицентр запущены пожарные танки. С их помощью специалисты оценивают ситуацию в самой опасной зоне. Взрывы все еще слышны — с периодичностью одна-две минуты, осколки разлетаются на расстояние в несколько километров. Как сообщает правительство региона, все школьники из сел, расположенных неподалеку от места ЧП отправлены на каникулы.
Корреспондент МИЦ «Известия» Иван Литомин следит за развитием событий. Подробности в репортаже.
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