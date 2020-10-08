Президент Киргизии попросил дать ему спокойно уйти в отставку

Правительство Киргизии сегодня провело первое за последние дни совещание. Причем в старом составе. Обсуждалась политическая обстановка, предстоящий отопительный сезон и бюджет на следующий год. При этом, в пресс-службе главы государства подтвердили, что президент, Сооронбай Жээнбеков, находится в столице и проводит переговоры с представителями всех политических сил. К работе вернулся и мэр Бишкека, который ранее объявлял о своей отставке.

Между тем, днем 7 октября премьер-министр страны заявил о том, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков попросил дать ему спокойно уйти в отставку. Позже эту информацию опровергла его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева.

В то же время в столице не прекращаются митинги, но все проходит мирно. Погромы удалось предотвратить, на улицах дежурят добровольные народные дружины. Усиленно патрулируется центр Бишкека, у дома правительства постоянно выступают политики. Собираются сторонники Садыра Жапарова, которого оппозиция назначила премьер-министром. Сегодня появилась информация, что погранслужба получила приказ не выпускать из республики высокопоставленных чиновников.

Протесты в Киргизии начались после выборов в парламент республики, состоявшиеся 4 октября. За депутатские кресла боролись члены 16 партий, но барьер в 7% преодолели представители только четырех. В результате разразились протесты, во время которых митингующие разграбили здание правительства, освободили ряд политических деятелей из тюрьмы и неоднократно вступали в стычки с правоохранителями.

На этом фоне национальный ЦИК отменил итоги голосования и назначил новые выборы. 6 октября было объявлено об отставке премьер-министра страны Кубатбека Бороно. По итогам заседания парламента, состоявшегося в отеле, было сообщено, что правительство теперь возглавит оппозиционный депутат Садыр Жапаров — его немногим ранее протестующие освободили из тюрьмы.

При этом уже на следующий день, 7 октября, парламентарии опровергли это назначение, признали итоги предыдущего заседания недействительными и выдвинули на пост главы кабмина Тилека Токтогазиева.

В настоящее время в Киргизии продолжаются протесты. Разные политические силы пытаются воспользоваться ситуацией, чтобы занять руководящие посты. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в соседней стране «не может не беспокоить» и выразил надежду на ее скорейшую стабилизацию.