Генпрокурор РФ призвал пресечь попытки проникновения в Карабах наемников

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Алина Потёмкина
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Также Игорь Краснов заявил, что единственным путем деэскалации конфликта остается мирный диалог.

Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru

Пресекать попытки проникновения на территорию конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) наемников и террористов призвал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Об этом он заявил в ходе 30-го заседания Координационного совета генеральных прокуроров государств — участников СНГ.

«Сейчас первоочередная задача — защитить людей и обеспечить их право на достойную, безопасную, мирную жизнь, в том числе путем пресечения любых попыток проникновения на территорию конфликта наемников и террористов, лиц, наживающихся на незаконном обороте оружия и финансирующих террористические акты», — сказал Краснов.

Также он подчеркнул, что урегулирование конфликта в Карабахе возможно только путем мирных переговоров.

«Только благоразумие и ведение диалога за столом переговоров позволят избежать гибели людей, пресечь нарушения закона и обеспечить мирное урегулирование конфликтной ситуации», — заявил генпрокурор РФ.

Усадить враждующие стороны за стол переговоров пытаются представители всех стран мира. Как писал 5-tv.ru, накануне, 7 октября, президент РФ Владимир Путин призвал прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе возобновилась 27 сентября. Начался этот территориальный спор между Арменией и Азербайджаном в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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