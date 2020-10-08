«Бардак и хаос»: в Кремле обеспокоены происходящим в Киргизии

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются на улучшение ситуации в стране.

Фото, видео: ТАСС / IGOR KOVALENKO, 5-tv.ru

В Киргизии вроде бы появился премьер-министр, во всяком случае в кабинете главы правительства сфотографировался главный претендент на этот пост — Садыр Жапаров. Политика два дня назад освободили из тюрьмы сторонники, а сегодня они с кулаками пробивались в здание правительства.

При этом никто не может найти президента страны. В республике, как считают в Москве, царят «бардак и хаос» — так заявил пресс-секретарь Владимира Путина. Как это выглядит, узнал корреспондент МИЦ «Известия» Бахыт Чермашев. Подробности в репортаже.

Протесты в Киргизии начались после выборов в парламент республики, состоявшиеся 4 октября. За депутатские кресла боролись члены 16 партий, но барьер в 7% преодолели представители только четырех. В результате разразились протесты, во время которых митингующие разграбили здание правительства, освободили ряд политических деятелей из тюрьмы и неоднократно вступали в стычки с правоохранителями.

На этом фоне национальный ЦИК отменил итоги голосования и назначил новые выборы. 6 октября было объявлено об отставке премьер-министра страны Кубатбека Бороно. По итогам заседания парламента, состоявшегося в отеле, было сообщено, что правительство теперь возглавит оппозиционный депутат Садыр Жапаров — его немногим ранее протестующие освободили из тюрьмы.

При этом уже на следующий день, 7 октября, парламентарии опровергли это назначение, признали итоги предыдущего заседания недействительными и выдвинули на пост главы кабмина Тилека Токтогазиева.

В настоящее время в Киргизии продолжаются протесты. Разные политические силы пытаются воспользоваться ситуацией, чтобы занять руководящие посты. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в соседней стране «не может не беспокоить» и выразил надежду на ее скорейшую стабилизацию.

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