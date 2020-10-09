Три форта Кронштадта отреставрируют и передадут парку-музею

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Фортам «Александр Первый», «Петр Первый» и «Кроншлот» вернут их исторический облик, который сложился в первой трети ХХ века.

Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев, 5-tv.ru

В Петербурге утвердили проекты реставрации трех знаменитых фортов Кронштадта: «Александра Первого», «Петра Первого» и «Кроншлота».

Все они — объекты культурного наследия, причем федерального значения. Хотя сейчас находятся в ведении не Минкульта, а Минобороны.

Форты выведены из эксплуатации, и после масштабного ремонта станут частью кронштадтского военно-исторического парка. Реставраторы собираются сохранить их исторический облик, который сложился в первой трети ХХ века.

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