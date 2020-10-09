Новые ограничительные меры из-за COVID-19 вступают в силу в Москве

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Власти столицы предварительно планируют, что ограничения продлятся до 28 октября.

Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян

В Москве с сегодняшнего дня вступают в силу новые ограничительные меры. Льготный проезд для жителей столицы старше 65 лет и школьников отменяется. То же самое касается людей с хроническими заболеваниями. Пока планируется, что это требование будет действовать до 28 октября.

Кроме того, закрываются кассы всех культурно-досуговых учреждений. В том числе музейные и театральные. Все билеты будут продаваться в электронном виде. Про возвращение пропускного режима в городе речь пока не идет.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян временно отказаться от поездок с детьми на юг. Осенние каникулы безопаснее всего провести дома.

В Петербурге снова открыты специализированные лечебные учреждения. С коронавирусными больными уже работают 13 стационаров. С 12 октября прием больных с COVID-19 снова начнет временный госпиталь в «Ленэкспо».

Формируются бригады волонтеров для помощи пожилым и людям с ограниченными возможностями. Надзорные органы усиливают контроль за соблюдением масочного режима.

Серьезные ограничения готовятся и в регионах где стремительно растет число заболевших В первую очередь это Нижегородская, Свердловская, Ростовская области и Ханты-Мансийский автономный округ.

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