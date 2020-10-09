Экоигрушки в России будут выпускать в соответствии с ГОСТом

Российские игрушки из натуральных материалов будут выпускать по специальному ГОСТу. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации предприятий индустрии детских товаров.

Научные исследования по разработке межгосударственных стандартов начнутся уже в следующем году. Участие в них будут принимать специалисты Минпромторга и Росстандарта.

При этом так называемые «эко» игрушки уже можно увидеть на прилавках магазинов. Покупателей предупреждают — маркировка пока не подтверждена никакими сертификатами. И «польза» таких товаров пока ничем не доказана.