Экоигрушки в России будут выпускать в соответствии с ГОСТом

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Научные исследования по разработке межгосударственных стандартов начнутся уже в следующем году. Пока безопасность таких игрушек в магазинах ничем не подтверждена

Фото, видео: www.globallookpress / Stocktake, 5-tv.ru

Российские игрушки из натуральных материалов будут выпускать по специальному ГОСТу. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации предприятий индустрии детских товаров.

Научные исследования по разработке межгосударственных стандартов начнутся уже в следующем году. Участие в них будут принимать специалисты Минпромторга и Росстандарта.

При этом так называемые «эко» игрушки уже можно увидеть на прилавках магазинов. Покупателей предупреждают — маркировка пока не подтверждена никакими сертификатами. И «польза» таких товаров пока ничем не доказана.

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