Как по рукам распознать склонного к алкоголизму человека

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Светлана Александрова
Светлана Александрова Светлана Александрова Журналист Эксклюзив 1 354

Видеоинструкцией по выявлению признаков наследственной или приобретенной склонности злоупотреблять веществами, изменяющими сознание, с 5-tv.ru поделился хиромант Иван Громов.

Фото, видео: depositphotos; 5-tv.ru

Алкоголь и наркотики ежегодно губят множество людей. Однако склонность человека к злоупотреблению дурманящими веществами можно выявить до того, как ему потребуется помощь специалистов, рассказал 5-tv.ru хиромант Иван Громов.

По его словам, распознать потенциального алкоголика или наркомана можно по рукам. На правой руке такого человека можно увидеть так называемую «линию яда» или «линию печени». Она располагается около запястья. Наличие этой линии свидетельствует о том, что у человека могут быть проблемы с печенью. Этот орган в первую очередь страдает как раз при алкогольной или наркотической зависимости.

«Люди с такой линией намного больше подвержены этому негативному воздействию. Все усугубляется, если подобная линия есть и на левой руке. Левая рука говорит о, так скажем, наследственности человека. То есть если у человека на левой руке есть такая линия, то это может говорить о том, что у него в роду, среди его прямых родственников могли быть подобные проблемы. А эти проблемы, к сожалению, передаются по наследству», — пояснил специалист по чтению линий на руках.

Кроме того, по словам Ивана Громова, следует обратить внимание на некоторые черты характера. О них расскажут так называемые «линия головы» и «линия жизни» на руке. Если обе линии протяженно соединены в самом начале, это может свидетельствовать о том, что человеку не хватает уверенности в себе. С нерешительностью и постоянной потребностью в поддержке такие люди часто борются с помощью спиртного или других изменяющих сознание веществ. И шансы попасть в зависимость от них увеличиваются, если рука на ощупь мягкая, припухлая, красноватая.

Ранее Иван Громов объяснил 5-tv.ru, как по рукам выбрать идеального мужа и не нарваться на маньяка.

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