Посол России в Белоруссии посетил Свято-Успенский Жировичский монастырь

С особыми словами поздравления в честь дня рождения к Путину обратился президент Белоруссии Александр Лукашенко, он подчеркнул, что ценит президента России, как надежного друга Минска и последовательного сторонника расширения интеграции.

Кстати, именно 7 октября недалеко от Гродно состоялось событие, которое еще раз подтвердило насколько крепка дружба и духовные связи двух братских народов. В Жировичском Свято-Успенском монастыре, особо почитаемой святыни этих мест, отпраздновали 500 лет обители и 550 лет явления чудотворной иконы Божьей Матери.

Там освятили временную колокольню и впервые позвонили в колокола, отлитые по специальной технологии в Воронеже. Через несколько лет на этом месте появится постоянная — 58-метровая звонница. Участники торжеств заложили первый камень самой высокой колокольни в стране.

На церемонии посол нашей страны Дмитрий Мезенцев сказал, что для него особая честь быть сопричастным делам прославленной обители в год юбилея. И все обязательства российской стороны в ходе строительства будут выполнены. Ведь новая колокольня — это еще один символ дружбы, символ на века.

«И сегодня Россия и Беларусь вместе. Мы хотим, чтобы эти сложные дни ушли как можно быстрее. Мы хотим, чтобы миллионы белорусов и россиян, всматриваясь, в годы войны, в единство Победы, в нашу единую многолетнюю историю, находили в себе силы сказать друг другу добрые слова о том, что нас объединяет сегодня», — заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Кстати, расходы по строительству монастырской колокольни возьмут на себя Свердловская, Воронежская, Омская области, а также представители крупного российского бизнеса. А святыня откроет новый исторический этап в жизни Жировичской обители, а значит, Белорусского экзархата и всей Русской православной церкви.

Свято-Успенский Жировичский монастырь — древнейшая и почитаемая святыня в Гродненской области республики Белоруссия. Он был основан в XVI веке. И по сей день он остается оплотом православия в соседнем государстве и служит укреплению единства Русской православной церкви (РПЦ). Духовные связи между Россией и Белоруссией развиваются во многом благодаря процветанию этой обители.