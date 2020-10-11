Видео: подросток из Ленобласти угнал отцовскую «Ниву» и оказался в больнице

Подросток угнал «Ниву» отца и помчался по федеральной трассе «Скандинавия». 13-летний мальчик за рулем привлек внимание автолюбителей на дороге под Петербургом вечером 10 октября.

Машина двигалась хаотично и совершала опасные маневры. Юный водитель объехал один из автомобилей по обочине, задев правое зеркало заднего вида. Поравнявшись с «Нивой», пассажиры в соседнем авто увидели, что за рулем — ребенок. Граждане помчались за ним. Подросток проехал отрезок пути и остановился. Очевидцы настигли внедорожник и потребовали от нарушителя выйти из машины.

ВКонтакте @spb_today

«Мальчик вдруг начал резко переключать передачи и ехать вперед, прямо на людей, потом сдал назад и выехал на дорогу, не обращая внимание на идущий поток машин. Дальше он резко вылетел на встречную полосу — благо, там водитель успел затормозить и избежать столкновения — и полетел дальше. Уйдя со встречки, он обогнал еще несколько машин, быстро развернулся и полетел в обратную сторону. Больше мы его не видели», — цитирует одного из очевидцев портал «Мегаполис».

За сутки ребенок проехал почти 130 километров и остановился на ночлег в одной из центральных больниц Петербурга, уточняет 47news. Оттуда его забрали родители. Как выяснилось, он живет в семье в поселке Кирпичное Выборгского района. Тем вечером он украл ключи от «Нивы» и выбрался через окно в комнате.

Как рассказала мама юного автолюбителя, водить машину его не учили. По ее словам, мальчик часто убегал из дома. В последний раз — 6 октября, после чего его искали три дня.

«У нас хорошая семья, трое детей. И только с ним такие проблемы. Учиться не хочет, делает все, что ему хочется. Полиция нам помогает, но все бесполезно. Сегодня и мы, и полицейские с ним разговариваем, он говорит, что все понял, — и на следующий день опять», — посетовала мама.

Ранее 5-tv.ru писал, что девятиклассник с мачете едва не зарезал свою мать в Петербурге.