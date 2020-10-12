«Мир сходит с ума»: Кудрявцева рассказала о трагедии, повергшей ее в шок

Известная российская ведущая Лера Кудрявцева рассказала подписчикам о трагедии, повергшей ее в шок. Накануне звезда не сдержала слез прямо во время записи видео для Instagram, признавшись, что на нее все неожиданно «навалилось». Теперь знаменитость разъяснила, что могло спровоцировать такое психологическое состояние.

Оказывается, в результате военного конфликта в Нагорном Карабахе погиб друг Кудрявцевой. Она рассказала фолловерам о своем приятеле и также добавила, что у него была семья, которая теперь осталась без кормильца.

«В Нагорном Карабахе погиб мой хороший друг Армен Князян. Он давно со своей супругой, детьми и мамой жил в Испании. Поехал в Арцах… И вот его нет. Невероятно светлый, добрый Армен — ты навсегда в моей памяти Мир сходит с ума. Остановитесь!» — обратилась к пользователям светская львица.

Instagram @leratv

Юзеры поддержали своего кумира и попросили держать себя в руках и не падать духом, несмотря ни на что.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лера Кудрявцева в разделе сторис своего аккаунта в Instagram опубликовала видео, на котором дала слабину и расплакалась перед подписчиками.