В России начнут следить за распространением инфекционных заболеваний

В понедельник Владимир Путин подписал указ о создании новой межведомственной комиссии при Совете Безопасности, она займется разработкой национальной системы защиты от новых инфекций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Комиссия будет оценивать внутренние и внешние угрозы, связанные с распространением инфекционных заболеваний и вырабатывать рекомендации по улучшению мер защиты населения. Возглавит комиссию зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В ее состав войдут представители силовых структур, в том числе разведки, контролирующих органов, например, Роспотребнадзора, и ведущие ученые страны — президент Академии наук, ректор МГУ, президент Курчатовского института.