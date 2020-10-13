В России начнут следить за распространением инфекционных заболеваний

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Указ о создании специальной межведомственной комиссии при Совбезе, которая займется разработкой национальной системы защиты от новых инфекций, подписал президент РФ Владимир Путин.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков; 5-tv.ru

В понедельник Владимир Путин подписал указ о создании новой межведомственной комиссии при Совете Безопасности, она займется разработкой национальной системы защиты от новых инфекций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Комиссия будет оценивать внутренние и внешние угрозы, связанные с распространением инфекционных заболеваний и вырабатывать рекомендации по улучшению мер защиты населения. Возглавит комиссию зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В ее состав войдут представители силовых структур, в том числе разведки, контролирующих органов, например, Роспотребнадзора, и ведущие ученые страны — президент Академии наук, ректор МГУ, президент Курчатовского института.

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