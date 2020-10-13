Как стать TikTok-миллионером: Forbes составил рейтинг самых богатых видеоблогеров России

Forbes впервые составил рейтинг самых богатых российских блогеров в видеосервисе TikTok. Возглавляет его 22-летний Рахим Абрамов. За год, он заработал почти 11 миллионов рублей выкладывая в сеть незамысловатые музыкальные ролики со своим участием.

Второе место заняла бывшая девушка Абрамова — Дина Саева — уроженка Таджикистана. Она заработала в два раза меньше Абрамова, зато у нее невероятное число подписчиков — больше 16 миллионов человек. Зрители оценили ее видеосюжеты в восточном стиле.

И замыкает тройку — 23-летний Алексей Савко из Белоруссии. Он признается, что долгие годы комплексовал по поводу своего роста — 136 сантиметров, но потом сделал это своей фишкой в TikTok. Публикуя комические ролики он заработал почти пять миллионов рублей.