Как сегодня выглядит и чем занимается первая девушка Саши Белого из «Бригады»

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Татьяна Меркер
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Роль неверной возлюбленной главного героя сериала исполнила актриса Наталья Панова.

Как сегодня выглядит и чем занимается первая девушка Саши Белого из «Бригады»

Фото: Кадр из кинофильма "Бригада"

В сентябре 2020 года самому знаменитому криминальному телесериалу «исполнилось» 18 лет. «Бригада» сыскала огромный успех и любовь зрителей по всей стране. Исполнителя главной роли в картине — Сергея Безрукова она в одночасье сделала звездой.

После участия в проекте двери в большое кино открылись и для актрисы Натальи Пановой, которая сыграла первую девушку Саши Белого. Роль была короткой, немногословной, но определяющей для хода всех дальнейших событий.

Панова перевоплотилась в Лену Елисееву, измена которой сталкивает Белого с криминальным авторитетом Мухой и во много предопределят его дальнейшую судьбу.

Instagram @nataly.panova.official;

После съемок в «Бригаде» Наталья Панова участвовала в таких проектах, как «Счастливы вместе», «Маргоша», «Курсанты», «Знахарь» и многих других. Сегодня кроме актерского поприща она занимается психологией, тренирует в постановке голоса, публичных выступлениях и женском спикерстве.

Трудно поверить, что в этом году актрисе исполнилось 42 года. Снимки в личном микроблоге артистки наглядно показывают, что Панова молодо выглядит, носит модную одежду, не стесняется ярких макияжей и вызывающих образов.

Ранее 5-tv.ru публиковал большое интервью с Сергеем Безруковым, в котором он рассказал о «Бригаде», Есенине и концепции всепрощения.

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