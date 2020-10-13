Выживший. Якутская версия: оленевод смог спастись после нападения медведя

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Фантастическая история произошла на острове Большой Ляховский.

Фото, видео: www.globallookpress / Terry Andrewartha/FLPA; 5-tv.ru

Якутский оленевод повторил судьбу главного героя Леонардо Ди Каприо в фильме «Выживший». После неравной схватки с медведем он выстоял и смог вернуться к родным. По словам 50-летнего мужчины, все произошло на острове Большой Ляховский. Там он наблюдал за оленями. На снегоходе доехал до дома, где и столкнулся с медведицей и медвежатами. Хищник напал сразу.

«Берет меня за куртку сзади и куда-то кидает. Потом тащит туда-сюда по снегу. Потом опять. Я лежу лицом вниз… И кровь, снег в крови становится. А я лежу, не мог кричать», — рассказал о произошедшем оленевод.

Мужчина не растерялся и притворился мертвым. Только после этого медведица ушла.

Пострадавший перевязал раны и еще восемь километров на снегоходе добирался до базы оленеводов. Там ему вызвали санавиацию и на военном вертолете отправили в больницу. Сейчас мужчина идет на поправку, его жизнь вне опасности.

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