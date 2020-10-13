Грани перемирия: ОБСЕ предлагают подключиться к ситуации в Нагорном Карабахе

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В Госдуме РФ уверены, что необходимо как можно скорее создать и направить в зону конфликта наблюдателей Минской группы европейской организации по безопасности.

Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru

В Ереване и Баку сообщают о массированном наступлении в Нагорном Карабахе. Стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия. Баку опубликовало видео, как азербайджанский дрон нанес удар по группе армянских солдат. Минобороны Армении сообщает о потерях Баку и публикует кадры убитых азербайджанских военных, с подробным описанием места их гибели, документов и обмундирования.

А в Москве сегодня продолжаются консультации по урегулированию конфликта. Позиция Кремля — прекращение огня каждой из сторон. В Госдуме «Известям» заявили, что для верификации перемирия необходимо направить в Карабах наблюдателей от ОБСЕ. А опрошенные эксперты в свою очередь подчеркивают, что продолжающиеся бои являются способом добиться более выгодной позиции перед окончательной фиксацией позиции на предстоящих мирных переговорах.

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Грани перемирия: ОБСЕ предлагают подключиться к ситуации в Нагорном Карабахе

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