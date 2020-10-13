Глава Роспотребнадзора призвала не допустить COVID-дессидентства

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Анна Попова подчеркнула, что именно соблюдение мер безопасности и вакцинация помогает городам жить привычной жизнью.

Фото, видео: Depositphotos / liudmilachernetska@gmail.com; 5-tv.ru

Вторая отечественная вакцина против коронавируса может быть зарегистрирована в России уже на этой неделе. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Международной научно-практической конференции, посвященной проблемам пандемии.

Как отметила главный санитарный врач Анна Попова, сейчас особенно важно не допустить ковид-диссидентства. Ведь именно ношение масок, соблюдение мер безопасности и вакцинация позволят российским городам жить привычной жизнью.

«Несмотря на то, что видим цифры прироста, мы сегодня в РФ не говорим о блокировании экономики, приостановлении каких-то действий, предприятий, каких-то секторов экономики, потому что на сегодняшний день смысла в этом не видим», — подчеркнула Попова.

За последние сутки в России выявлено почти 13 тысяч 900 новых случаев. Эксперты связывают рост заболевания с нарушением защитных мер.

Глава Роспотребнадзора призвала не допустить COVID-дессидентства

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В Москве ежедневно проходят сотни рейдов в метро и в общественном транспорте. Рублем, за халатность уже наказано 96 тысяч жителей столицы. Обязательный масочный режим также действует на транспорте в Петербурге, Великом Новгороде, Красноярске, Екатеринбурге, Перми, других городах.

На досрочные каникулы ушли школьники Башкирии, до 1 декабря в республике отменены все массовые мероприятия. В Оренбурге, как и в Калининграде, ограничивается работа ресторанов и кафе, а на выходные будут закрывать кинотеатры и детские игровые зоны в торговых центрах.

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