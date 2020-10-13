Годовщина битвы за Кавказ: хроника событий глазами очевидцев

В 1943-м Алексею Королеву было всего 16. У ветерана вся грудь в орденах и медалях, но самая важная для него — «За оборону Кавказа». Говорит тогда, под градом вражеских пуль и снарядов, каждый показал себя как есть. И боевое братство для него совсем не пустые слова.

«Бывает так иногда: „Гоги, ты знаешь, уже что-то есть хочется“. „Сейчас достанем“. Он идет, достает и возвращается, представляете?» — говорит Алексей Королев, ветеран ВОВ, участник битвы за Кавказ, награжден медалью «За оборону Кавказа».

Этот мемориал в поселке Красный Ключ можно по праву считать памятником не только подвигу советских солдат, но и дружбе народов. На собственной земле его установил Армянин Владимир Шалжиян. Здесь в братской могиле захоронен его дед вместе с другими бойцами 277-го стрелкового полка НКВД. Они тоже защищали Кавказ. На плитах есть и азербайджанские, русские, грузинские, еврейские, абхазские фамилии, которые Владимир высекал лично.

«Ну, после войны они все люди были одной нации. Все одной. Не было раздела кто ты, какой ты национальности. Все были единые», — рассказывает Владимир Шалжиян, житель поселка Красный ключ.

Останки бойцов 277 полка нашли в начале 2000-х. Солдаты участвовали в ключевой для всей битвы за Кавказ — туапсинской оборонительной операции. Изнурительный марш через заснеженные горы стал для них последним.

«Продукты им не предоставили. В январе был глубокий и рыхлый снег. Несколько раз обстреливались немецкой артиллерией. Гибнуть они начали еще в туапсинском районе», — рассказывает Сергей Челпанов, член Краснодарского регионального отделения Русского географического общества.

Долгое время о судьбе полка замалчивали. Историки считают — отправить бойцов без продовольствия в горы — была грубая ошибка руководства 18-й армии, признать которую тогда не могли.

«Это трагедия войск НКВД в целом, в годы Великой Отечественной войны. Эта история замалчивалась умышленно, потому что этот полк НКВД подчинялся напрямую Лаврентию Берии», — считает Павел Смирнов, военный историк.

Во время обороны Кавказа численность немцев в разы превосходила советские войска. Против 120 наших танков — 1130 машин вермахта. Силы были не равны и в воздухе. На 130 советских самолетов — тысяча немецких.

«Гитлеровцы имели план обойти Кавказский хребет как с Запада, так и с востока. Соединиться там с турецкими войсками, которые тогда были на самом деле наготове. Примерно 26 расчетных дивизий турки имели на нашей границе. Хотели соединится с турками, и тем самым лишить нас и нефти, и хлеба», — говорит Михаил Мягков, директор российского военно-исторического общества.

Трудно представить, как могла бы закончиться война, если бы планам Гитлера суждено было сбыться. К счастью, на Кавказе, его армии противостояли люди, для которых свобода общей Родины была важнее всего.