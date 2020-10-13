Госдума в первом чтении приняла поправки в закон о прокуратуре

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Также депутаты одобрили закон о наделении Конституционного суда новыми полномочиями.

Фото, видео: ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ; 5-tv.ru

Госдума в первом чтении одобрила изменения в законодательство, которые внес президент с учетом принятых летом поправок к Конституции.

Речь идет о законах о правительстве, о Конституционном суде и о прокуратуре.

«Это первые три закона из пакета, который внесен президентом. На следующей неделе мы рассматриваем следующие законопроекты. В высокой степени готовности у нас законопроекты, связанные с Госсоветом, с иерархией законов в РФ. Основную часть из этой сотни законопроектов, которые вытекают из Конституции, мы постараемся принять в осеннюю сессию», — сказал Павел Крашенников, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, фракция «Единая Россия».

Также депутаты приняли в первом чтении законопроект о миллионных штрафах за отказ удалять запрещенную информацию с сайтов.

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