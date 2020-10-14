В Польше взорвалась пятитонная бомба времен Второй мировой войны. Инцидент произошел во время операции по разминированию, но все пошло не так как запланировали.

Британскую сейсмическую бомбу обнаружили на дне судоходного канала на Балтике. При взрыве она действительно устроила небольшое землетрясение. В польском военном ведомстве сообщили — никто нет пострадал. Водолазов в опасной зоне не было, разминирование проводили дистанционно.

Жителей окрестностей эвакуировали заранее, и как оказалось — не зря.