Пятитонная бомба взорвалась в Польше при разминировании — видео

Эфирная новость 65

Британская сейсмическая бомба времен Второй мировой войны была обнаружена на дне судоходного канала на Балтике.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Польше взорвалась пятитонная бомба времен Второй мировой войны. Инцидент произошел во время операции по разминированию, но все пошло не так как запланировали.

Британскую сейсмическую бомбу обнаружили на дне судоходного канала на Балтике. При взрыве она действительно устроила небольшое землетрясение. В польском военном ведомстве сообщили — никто нет пострадал. Водолазов в опасной зоне не было, разминирование проводили дистанционно.

Жителей окрестностей эвакуировали заранее, и как оказалось — не зря.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
77.29
0.27 91.07
0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:11
Трамп пустился в пляс перед электоратом и сам себе поаплодировал — видео
7:03
Федосеева-Шукшина, выгнав Алибасова, обзавелась молодым фаворитом
6:52
Пятитонная бомба взорвалась в Польше при разминировании — видео
6:39
«Говорили — онкология»: появилась новая информация о состоянии Бориса Моисеева
6:32
Покров Пресвятой Богородицы — что можно и нельзя делать
6:26
Россияне начали продавать места в очереди за новым iPhone

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака
Почему суд решил вернуть квартиру Федосеевой-Шукшиной — пояснение адвоката
Озвучена официальная причина смерти дочери Конкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок