Россияне начали продавать места в очереди за новым iPhone

В преддверии начала продаж в России новой модели за iPhone 12 предприимчивые граждане стали продавать места в очереди за модным гаджетом.

В сети появились объявления с такими предложениями. Цена на данную услугу доходит до 75 тысяч рублей. Презентация новой линейки за iPhone состоялась накануне. Стоимость 12 модели в нашей стране — 70 тысяч рублей. А топовый аппарат за iPhone 12 Pro Max обойдется российскому потребителю в 110 тысяч.

По мнению специалистов, цены сильно завышены, учитывая, что по своим характеристикам новые смартфоны не сильно отличаются от более ранних версий. Ну и добавим что продажи iPhone 12 в России начнутся с 23 октября.