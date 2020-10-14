«Контролирует — заботится»: пять неочевидных признаков мужской любви

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Валентин Черников
Эксклюзив 2 206

Социальный психолог Александр Шахов рассказал, как проявляются чувства представителей сильного пола.

Фото, видео: Depositphotos / Khakimullin; 5-tv.ru

Мужская любовь отличается от женской, и ее проявления не всегда совпадают с женским представлением о чувствах возлюбленного. Девушка может ждать от партнера цветов и комплиментов как подтверждения его привязанности. Но далеко не каждый мужчина отвечает избраннице желаемым. Меж тем отсутствие романтики — не значит равнодушие с его стороны. Об этом рассказал 5-tv.ru социальный психолог Александр Шахов и привел пять неочевидных с точки зрения дам признаков мужской любви.

«Когда мужчина любит женщину, он заявляет на нее свои права. Он объявляет о ее статусе своему окружению. Например, говорит друзьям: «это моя женщина» или своим родителям: «это моя невеста». Или идет в ЗАГС и объявляет всем: «это моя жена», — поделился собеседник.

Статус, к которому причислил вас кавалер, показывает его отношение к вам. Неопределенный статус «моя девушка» значит, что мужчина пока не отвел вам конкретной роли. А если при знакомстве он представляет вас по имени, пока вы не имеете для него никакого статуса.

Представитель сильного пола по натуре завоеватель, для него важно право собственности и принадлежности к объекту. Тогда он может этот объект защищать. Стремление к защите — второй важный признак мужской любви. Свою защиту кавалер часто проявляет в контроле.

«Он говорит: не ходи туда, не делай то, одевайся так. Это не позитивный, авторитарный, токсичный признак проявления защиты. Мужчины должны учиться защищать даму иначе: от нападок родственников, от критики его друзей, от собственного гнева. Тем не менее контроль — это форма заботы. Он не знает, как правильно заботиться и выражает любовь по-своему», — привел пример Шахов.

Третий признак, говорящий о наличии чувств у избранника: он включает вас в свои планы и говорит в будущем, применяя местоимение «мы». Неважно, идет ли речь об отпуске, строительстве дома или рождении детей.

Еще один показатель неравнодушного отношения ухажера: он начинает советовать. Это тоже своеобразная форма заботы.

«Для женщины забота — это выслушать, посочувствовать и дать какие-то рекомендации. Сами мужчины не любят непрошенных советов, но могут советовать: „Делай так, не делай эдак“. Хотя такая забота может казаться чрезмерной гиперопекой, для мужчины это проявление его любви. И даже критика из разряда: „машину неправильно водишь, продукты не те покупаешь“ — тоже признак любви», - указал психолог.

Наконец, последний признак: мужчина обеспечивает. Приносит любимой деньги, думает о том, что они с ней будут есть. Все это значит, что он включил ее в свою жизнь.

«У мужчины материалистичное мышление. Он считает, что принадлежащее ему нужно поддерживать в хорошем состоянии. Как машину. Поэтому мужчины дают женам деньги на уход за собой. Мужская любовь прагматичная, сермяжная. Все положительным проявлением чувств, которые будут соответствовать женскому представлению о них, мужчины должны учиться», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, почему мужчина не признается в чувствах, по мнению психолога?

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