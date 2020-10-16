Названы способы проверки бессимптомного течения коронавируса

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Алина Потёмкина
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Сигналом к аналитике может быть кратковременная потеря вкуса и обоняния.

Названы способы проверки бессимптомного течения коронавируса

Фото: www.globallookpress / Michael Kappeler

Коронавирус коварен тем, что у некоторых людей заболевание может протекать без ярко выраженных симптомов. В условиях пандемии следует быть бдительными к своему здоровью, чтобы не стать источником инфекции для окружающих. Первые признаки заболевания и способы распознать его при бессимптомном течении назвала в эфире радио Sputnik врач-биофизик Нелли Соседова.

«У ряда людей, которые болеют бессимптомно, кратковременно пропадает обоняние и изменяется вкус, но нет другой симптоматики», — назвала основной признак врач.

Обратиться к врачу стоит тем, у кого в окружении были случаи инфицирования. Можно сдать тест на антитела, и если они обнаружатся, значит, вы уже переболели и имеете иммунитет к COVID-19. Также есть другой способ выявления болезни — компьютерная томография легких.

«Если увидим „матовое стекло“, понимаем, что есть заболевание, которое внешне может не проявляться», — заметила Соседова.

По ее словам, даже пневмония и воспаление могут протекать без признаков болезни — кашля, насморка или высокой температуры.

Ранее 5-tv.ru описывал принцип действия и главные отличия трех российских вакцин от COVID-19.

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