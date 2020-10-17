Решетова вместе с Тимати, Джиганом и Самойловой отметила день рождения сына

День рождения сына Ратмира вновь свел Тимати и его экс-возлюбленную Анастасию Решетову. Месяцем ранее пара объявила о расставании. Рэпер и модель разъехались по разным квартирам. Наследник остался с матерью, а папа периодически с ним общается.

Но вот малышу исполнился год, и родители не стали омрачать ему праздник. Ради такого события они вновь оказались в одном помещении и, похоже, не испытали дискомфорта по этому поводу. На видео, которое выложила в Instagram Решетова, они с рэпером вновь смотрятся как семейная пара: молодые люди шутят, смеются и играют с именинником.

Компанию им составили друзья: рэпер Джиган, с которым Тимати возобновил общение в этом году после многолетней размолвки, и его супруга Оксана Самойлова — редкий случай, когда обе жены рэп-исполнителей оказались на расстоянии вытянутой руки. Поклонники Тимати и Джигана давно отмечают, что их дамы внешне похожи между собой. Девушек часто путают, притом, что Самойлова старше Решетовой на восемь лет и родила уже четырех детей.

Как считают фанаты звездной пары, временная идиллия вряд ли скажется на ситуации в семье Тимати: артист уже дал согласие на участие в шоу «Холостяк» и не думает отступать. По словам Анастасии, этот шаг оборвал для звезды пути возвращения в семью.

Впрочем, интернет-пользователи предполагают, что их разрыв отношений фиктивен и был запланирован ради пиара и заработка Тимати на телепроекте. Есть мнение, что по окончании очередного сезона шоу рэпер вновь «воссоединится» с семьей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тимати выложил фото с Решетовой и трогательно поздравил сына с годиком жизни.