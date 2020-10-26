Международная реакция на выступление Путина на заседании клуба «Валдай»

За выступлением Владимира Путина на заседании Валдайского клуба внимательно следили во всем мире. Многие зарубежные СМИ уже прокомментировали речь российского лидера.

Например, сведения о конфликте в Нагорном Карабахе потрясли журналистов ливанского издания L'Orient-Le Jour. В речи Путина прозвучали конкретные цифры — он упомянул количество жертв конфликта, и аналитики назвали сложившуюся ситуацию «полномасштабным кризисом».

Взгляд российского президента на новое соглашение по контролю за вооружениями — в центре внимания американского агентства Bloomberg. Авторы рассматривают позиции Москвы и Вашингтона — в свете того, что Путин предлагает продлить действующий договор на год и готов обсуждать уступки при заключении следующего соглашения.

Британское агентство Reuters цитирует слова о том, что Вашингтон больше не может претендовать на исключительность. А вот Китай и Германия способны стать новыми сверхдержавами.

Ну, а журналисты The Washington Post обратили внимание, что российский лидер не исключил возможности создания военного союза между Россией и Китаем. Хотя, Владимир Путин подчеркнул, что пока не видит необходимости в таком альянсе.

Ранее 5-tv.ru писал, как Владимир Путин оценил влияние коронавируса на международное сообщество.