Международная реакция на выступление Путина на заседании клуба «Валдай»

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Зарубежные СМИ и политологи уже назвали выступление российского лидера одним из самых конструктивных.

Фото, видео: РИА Новости / Алексей Дружинин; 5-tv.ru

За выступлением Владимира Путина на заседании Валдайского клуба внимательно следили во всем мире. Многие зарубежные СМИ уже прокомментировали речь российского лидера.

Например, сведения о конфликте в Нагорном Карабахе потрясли журналистов ливанского издания L'Orient-Le Jour. В речи Путина прозвучали конкретные цифры — он упомянул количество жертв конфликта, и аналитики назвали сложившуюся ситуацию «полномасштабным кризисом».

Взгляд российского президента на новое соглашение по контролю за вооружениями — в центре внимания американского агентства Bloomberg. Авторы рассматривают позиции Москвы и Вашингтона — в свете того, что Путин предлагает продлить действующий договор на год и готов обсуждать уступки при заключении следующего соглашения.

Британское агентство Reuters цитирует слова о том, что Вашингтон больше не может претендовать на исключительность. А вот Китай и Германия способны стать новыми сверхдержавами.

Ну, а журналисты The Washington Post обратили внимание, что российский лидер не исключил возможности создания военного союза между Россией и Китаем. Хотя, Владимир Путин подчеркнул, что пока не видит необходимости в таком альянсе.

Ранее 5-tv.ru писал, как Владимир Путин оценил влияние коронавируса на международное сообщество.

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