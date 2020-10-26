Международная реакция на выступление Путина на заседании клуба «Валдай»
Зарубежные СМИ и политологи уже назвали выступление российского лидера одним из самых конструктивных.
Фото, видео: РИА Новости / Алексей Дружинин; 5-tv.ru
За выступлением Владимира Путина на заседании Валдайского клуба внимательно следили во всем мире. Многие зарубежные СМИ уже прокомментировали речь российского лидера.
Например, сведения о конфликте в Нагорном Карабахе потрясли журналистов ливанского издания L'Orient-Le Jour. В речи Путина прозвучали конкретные цифры — он упомянул количество жертв конфликта, и аналитики назвали сложившуюся ситуацию «полномасштабным кризисом».
Взгляд российского президента на новое соглашение по контролю за вооружениями — в центре внимания американского агентства Bloomberg. Авторы рассматривают позиции Москвы и Вашингтона — в свете того, что Путин предлагает продлить действующий договор на год и готов обсуждать уступки при заключении следующего соглашения.
Британское агентство Reuters цитирует слова о том, что Вашингтон больше не может претендовать на исключительность. А вот Китай и Германия способны стать новыми сверхдержавами.
Ну, а журналисты The Washington Post обратили внимание, что российский лидер не исключил возможности создания военного союза между Россией и Китаем. Хотя, Владимир Путин подчеркнул, что пока не видит необходимости в таком альянсе.
Ранее 5-tv.ru писал, как Владимир Путин оценил влияние коронавируса на международное сообщество.
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