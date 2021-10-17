Во сколько лет лучше всего выйти замуж, чтобы не развестись

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Анастасия Шадская
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Свадьба на определенном этапе жизни поможет уберечь семью от болезненного развода.

Во сколько лет лучше всего выйти замуж, чтобы не развестись

Фото: depositphotos

Американские социологи установили лучший возраст для вступления в брак — от 28 до 32 лет. Об этом сообщает тематический портал Marriage.com.

Денежная сторона вопроса

Предполагается, что до 30 лет многие испытывают финансовые сложности и не могут позволить себе содержать семью и детей. А вот после они уже обретают некоторую стабильность и готовы брать на себя ответственность.

Есть и другая сторона вопроса — для некоторых именно брак в юном возрасте становится поводом лучше зарабатывать и стремиться к карьерным вершинам. Кроме того, рождение детей до исхода третьего десятка позволяет им считаться молодыми родителями с уже достаточно самостоятельными детьми. Они могут тратить время на себя и проводить больше времени с супругом.

«Еще не нагулялся»

Социологи установили, что современная молодежь не стремится к серьезным отношениям и браку, пока не насладилась своим холостяцким статусом. К 30 многие начинают уставать от смены партнеров и ищут стабильности. Тогда и приходит время задуматься о браке.

Также к этому времени они могут иметь опыт общения с маленькими детьми у своих друзей и родственников. Так что морально готовы и к тому, чтобы самим стать родителями.

Никакого развода?

Уберечь пару от расставания не поможет свадьба в «правильном» возрасте. Однако к 28-32 годам молодые люди уже разбираются в жизни и не столь импульсивны, чтобы рвать отношения из-за глупой ссоры. Им хватает энергии на повседневную рутину, работу и романтику.

Российские тенденции

В России все больше жителей крупных городов также старается жениться в более взрослом возрасте. Как пишет Лента.ру, в 2019 году большинство браков было заключено между парами от 25 до 34 лет.

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