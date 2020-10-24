Хабиб против Гэтжи: Когда и где смотреть бой онлайн и по ТВ?

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов и боец смешанных искусств из США Джастин Гэтжи проведут главный бой турнира UFC 254.

Хабиб против Гэтжи: о соперниках

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. Уроженец Дагестана выступил в первом турнире UFC в 2012-м. Главным оружием Хабиба называют болевые и удушающие приемы — так он победил в бое с Дастином Пуарье в 2019-м. За профессиональную карьеру Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения. Он одержал победу в 28 боях, и поэтому за успехами Хабиба в октагоне следит весь мир.

Тем интереснее зрителям наблюдать за противостоянием Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи, американским бойцом смешанных боевых искусств. Джастин, как и его противник, начал заниматься единоборствами еще в детстве. В первом бое в профессиональном ММА Гэтжи отправил противника в нокаут через минуту после начала сражения. Гэтжи участвует в турнирах UFC с 2017 года. На его счету два поражения в боях с Эдди Альваресом и Дастином Пуарье. В 2018-м Джастин Гэтжи начал победную серию: после боя с Тони Фергюсоном, куда не смог приехать Хабиб, Гэтжи стал временным чемпионом UFC в легком весе.

Хабиб против Гэтжи: прогнозы

Интерес к встрече Нурмагомедова и Гэтжи обусловлен несколькими факторами. Российские зрители уверены в победе действующего чемпиона, ведь за всю карьеру Хабиб не проиграл ни одного боя. Серия Хабиба насчитывает две победы подряд, в то время как Гэтжи нокаутами одержал победу в четырех поединках. Пользователи Twitter были обеспокоены состоянием российского бойца, когда Хабиб не смог взойти на весы без помощи. Тем не менее, позже Нурмагомедов уверенно вел себя на конференции UFC.

В то же время Джастин Гэтжи уверен в победе. Американский боец ММА готов и к удушающему приему Хабиба.

«Я не буду сдаваться, если будет удушающий прием. Уснуть не страшно. Но если мне будет суждено умереть, пусть так и будет. Я готов», — заявил Гэтжи. Он назвал будущий бой «войной» и пообещал довести фанатов Нурмагомедова «до слез». В предстоящем бое Гэтжи намерен сфокусироваться на обороне, но при необходимости сможет выйти и в центр октагона.

Хабиб против Гэтжи: когда и где смотреть

Бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи состоится 24 октября. Телезрители смогут посмотреть поединок на телеканале РЕН ТВ в 22:30 и на официальном сайте телеканала. Также бой будет доступен обладателям подписки онлайн-сервисов more.tv и Wink, пользователям стримингового сервиса UFC Fight Pass и канала UFC ТВ.



