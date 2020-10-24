Участник «Ледникового периода» предсказал победителей шоу

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Анастасия Шадская
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Певец Влад Соколовский, делая свой прогноз на исход телесоревнования признал, что его соперники могут с ним не согласиться.

Участник «Ледникового периода» предсказал победителей шоу

Фото: Кадр из шоу "Ледниковый период"

Певец Влад Соколовский назвал имена возможных победителей нового сезона шоу «Ледовый период». Артист и сам выступает там в паре с фигуристкой Екатериной Бобровой, но собственные шансы на успех оценивает далеко не оптимистично.

Боброва не решилась давать прогнозы на финал передачи, а вот Соколовский — напротив, пишет сайт Teleprogramma.pro.

«Не так просто ответить сейчас на этот вопрос, — уточнил певец в интервью изданию. — По моим ощущениям, в тройке призеров будут пары: Ольга Кузьмина и Александр Энберт, Регина Тодоренко и Роман Костомаров, Вячеслав Чепурченко и Яна Хохлова».

Поклонники программы с его мнением могут не согласиться. После каждого выпуска «Ледникового периода» в сети начинаются ожесточенные дискуссии на тему лучшего фигуриста. Каждый раз высказываются самые разные мнения.

Многие фанаты убеждены, что во время тренировок между участниками неизменно возникает или «химия», или взаимная ненависть. Соколовский и Боброва это отрицали — они подружились и быстро нашли общий язык. С другими участниками конфликтов у них не бывало. Если между другими парами иногда бывали недопонимания, до серьезных проблем не доходило.

«В основном, ссоры и недопонимания бывают только внутри пар, но никто не акцентирует на этом особого внимания, потому что без эмоций проживать этот рабочий процесс невозможно», — убежден Соколовский.

Самому певцу участие в шоу далось нелегко — он получил несколько серьезных травм. У него начались проблемы с мышцами и хрящами, проявила себя межреберная неврология, был выявлен импрессионный перелом малоберцовой кости. Все потому, что по неопытности он много раз падал на лед.

«Несмотря на все трудности, мы идем вперед, работаем над собой и нацелены на успех», — заверил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что зрители требуют убрать Влада Топалова из «Ледникового периода». Они считают его программы слишком чувственными для женатого человека.

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