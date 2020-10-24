«Дерзкий и резкий»: Плющенко «подрался» с Гном Гномычем

Выяснение отношений между Евгением Плющенко и его семилетним наследником Александром вылилось в поединок. Соперники сошлись в бою с применением техник бокса и кунг-фу. Разумеется, обошлось без кровопролития. Заботливый отец лишь поиграл с сыном, и этот шутливый момент попал на камеру. Вероятно, соперников запечатлела мама Саши и любимая супруга прославленного фигуриста Яна Рудковская. Получившееся видео спортсмен выложил на своей странице в Instagram.

Плющенко-старший остался доволен Гном Гномычем, как называют мальчика в соцсетях. В схватке Саша показал напор и волю к победе — обязательные качества для любого чемпиона. Несмотря на преимущества своего визави в росте и весе ребенок не желал уступать и с улыбкой на лице наносил папе уверенные удары.

Instagram @plushenkoofficial

«Дерзкий и резкий, прям как я в детстве! В обиду себя точно не даст! Пацан растет», — отметил отец.

Подписчики спортсмена похвалили знаменитого родителя за внимание к сыну. Не меньше похвал снискал и юный продолжатель династии. Фанаты Гном Гномыча не сомневаются, что впереди у него не меньше наград, чем у папы — двукратного олимпийского чемпиона.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гном Гномыч впервые показал поперечный шпагат.