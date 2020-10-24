«Дерзкий и резкий»: Плющенко «подрался» с Гном Гномычем

|
Валентин Черников
1 206

Семилетний сын фигуриста постоял за себя в разборке с отцом.

Фото, видео: Instagram @plushenkoofficial

Выяснение отношений между Евгением Плющенко и его семилетним наследником Александром вылилось в поединок. Соперники сошлись в бою с применением техник бокса и кунг-фу. Разумеется, обошлось без кровопролития. Заботливый отец лишь поиграл с сыном, и этот шутливый момент попал на камеру. Вероятно, соперников запечатлела мама Саши и любимая супруга прославленного фигуриста Яна Рудковская. Получившееся видео спортсмен выложил на своей странице в Instagram.

Плющенко-старший остался доволен Гном Гномычем, как называют мальчика в соцсетях. В схватке Саша показал напор и волю к победе — обязательные качества для любого чемпиона. Несмотря на преимущества своего визави в росте и весе ребенок не желал уступать и с улыбкой на лице наносил папе уверенные удары.

Instagram @plushenkoofficial

«Дерзкий и резкий, прям как я в детстве! В обиду себя точно не даст! Пацан растет», — отметил отец.

Подписчики спортсмена похвалили знаменитого родителя за внимание к сыну. Не меньше похвал снискал и юный продолжатель династии. Фанаты Гном Гномыча не сомневаются, что впереди у него не меньше наград, чем у папы — двукратного олимпийского чемпиона.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гном Гномыч впервые показал поперечный шпагат.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
76.47
-0.61 90.41
-0.95
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 октября по 1 ноября

Последние новости

17:01
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 октября по 1 ноября
16:59
Развенчаны самые популярные мифы о молоке
16:45
«Похоже, любовь»: Куценко поцеловался и неприлично станцевал с женой Хрусталева
16:29
Саша Спилберг будет вести «ДОМ-2» вместе с Бузовой
16:13
«Будет что-то дальше»: шоумен Андрей Фомин напророчил Собчак развод с Богомоловым
15:58
Губернатор Петербурга перешел на удаленку из-за СOVID-19

Сейчас читают

«Пристрелила бы»: сестра Ефремова пожелала адвокатам семьи Захарова смерти
Международная реакция на выступление Путина на заседании клуба «Валдай»
Топалова потребовали выгнать из шоу «Ледниковый период»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок