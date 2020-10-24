Взрыв произошел на российском танкере в Азовском море

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Игорь Рязов
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За бортом оказались три человека. Ведутся их поиски.

Взрыв произошел на российском танкере в Азовском море

Фото: leetphoto.ru

Взрыв произошел на танкере под российским флагом в Азовском море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По информации агентства, в данный момент за бортом находятся три человека. Ведутся их поиски. Десять моряков удалось спасти.

Интерфакс пишет, что произошел взрыв второго танка на танкере «Генерал Ази Асланов». В этот момент судно находилось в Керченском проливе. Оно держится на плаву, пожара нет.

В Росморречфлоте сообщили, что взрыв произошел в отсеке балласта, когда танкер уже прошел Керченский пролив. Он направлялся в Ростов-на-Дону.

В МЧС уточнили, что происшествие на судне стало следствием детонации взрывоопасных паров. Причиной могло стать нарушение техники безопасности или огневые работы.

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