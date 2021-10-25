День Андрона Звездочета: что можно и нельзя делать 25 октября

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Татьяна Меркер
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Церковь в этот день чтит память трех святых мучеников: Прова, Тараха и Андроника.

День Андрона Звездочета: что можно и нельзя делать 25 октября

Фото: Depositphotos / rfphoto

25 октября на Руси чтят память троих святых мучеников: Прова, Тараха и Андроника. Эти святые отказались принести жертву языческим богам во время гонений на христиан в 304 году. Их привели в город Тарс и попытались обратить в язычество, но каждый из троицы отказался, отвечая на вопрос о своем имени, что он — христианин. Это «имя» было для них важнее, чем-то, что дали им родители. Тогда мученики казнили их ужасающими способами.

Что можно делать:

Святого Андронника (Андрона) считали мудрым звездочетом, посему 25 октября было принято до полуночи наблюдать за звездным небом. По звездам предсказывали урожайность следующего года, а также судили о погоде зимой. Яркие звезды предвещали мороза, тусклые — оттепель, а мигающие — перемену погоды. Если же видели падающую звезду — ждали ветров и сухого года.

Что нельзя делать:

В день Андрона Звездочета запрещается обижаться на кого-либо, а в противном случае — не видать вам счастья. Если в дом пожаловали гости после громкого стука обязательно нужно спросить «Кто там?». Также 25 октября нельзя стирать, белить стены, выбивать постельное белье и гадать на картах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие домашние дела нельзя делать на ночь.

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