Минералка и никакого кофе! Как быстро избавиться от похмелья, рассказал нарколог

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Татьяна Меркер
Татьяна Меркер Эксклюзив 10 318

Алексей Казанцев поведал, какие продукты и жидкости необходимо принять, чтобы «выгнать» алкоголь из организма после «возлияний».

Фото, видео: depositphotos / Elnur_; 5-tv.ru

Долгожданный праздник традиционно для многих ассоциирующийся с большими объемами выпитого алкоголя на утро имеет характерные последствия в виде известного всем похмелья. Бытует мнение, что «подлечиться» в этом состоянии можно, выпив бутылочку пива, но врач-нарколог Алексей Казанцев заявляет, что это очень опасный метод.

Он объяснил, что зачастую прием алкоголя после интоксикации пагубно влияет на организм, а также может привести к длительному запою. Специально для 5-tv.ru врач-нарколог рассказал, что необходимо выпить, съесть, а также сделать, чтобы почувствовать себя лучше на утро после «гулянки».

В первую очередь специалист заговорил о важности контрастного душа утром. Он посоветовал попеременно включать то горячую, то холодную воду на пять секунд.

Нарколог заметил, что в состоянии похмелья необходимо восстановить водно-электролитный баланс организма.

«Обязательно необходимо принимать минералочку, чтобы выводить ph крови в сторону ощелачивания, так как с утра вы проснулись с запахом перегара», — отметил Алексей Казанцев.

Из напитков он не рекомендовал пить кофе и молоко, особенно людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. В состоянии похмелья, по словам специалиста, необходимо питаться продуктами, полными белков.

«Омлет не пережаренный с утра, и вам будет очень хорошо. Он полезен и тем, у кого проблемы с желудком», — подчеркнул Казанцев.

В течение дня врач посоветовал принять витамины, которых организму так не хватает после длительных возлияний.

«По возможно принять препараты, содержащие калий, магний. Можно принять препараты на основе янтарной и лимонной кислоты — это ускорит детоксикацию», — перечислил нарколог.

Дабы скорее улучшить свое общее самочувствие нарколог порекомендовал прогулки на свежем воздухе неспешным шагом. Здесь важно заметить, что сильных физических нагрузок следует избежать.

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