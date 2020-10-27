Еще ого-го: три бабушки шоу-бизнеса, которые выглядят гораздо моложе своих лет

Предстоящее появление первенца в семье 21-летнего Арсения Шульгина вот-вот сделает бабушкой его маму — певицу Валерию. Звезде 52 года, но назвать ее бабушкой ни у кого вокруг не поворачивается язык. Она до сих пор делает фотосессии в купальнике и будоражит представителей сильного пола. Накануне всемирного дня бабушек и дедушек сайт KP.RU вспомнил отечественных знаменитостей с идеальными формами, у которых уже есть внуки.

Лера Кудрявцева

Теледива стала бабушкой два года назад. Внук Лев родился у ее сына Жана незадолго до появления на свет Маши — дочери самой Кудрявцевой. 49-летняя Лера обладает завидной фигурой и не имеет морщин. При этом она уверяет, что не использует ботокс из-за аллергии.

Впрочем, дама может и лукавить. Последние 15 лет она уверяла, что никогда не делала пластики, и все ее формы — настоящие. Так происходило, пока звезде не потребовалась операция по удалению грудных имплантов. Однако и без пышного бюста Кудрявцева привлекает внимание мужчин. Это подтвердит и ее 33-летний муж-хоккеист Игорь Макаров. Instagram @leratv

Наталья Штурм

Певица любит нянчиться с полуторагодовалым внуком Даниелем. Хотя, и признается, что пока не стала ему бабушкой в привычном смысле — она не умеет ни печь пирожков, ни вязать. Зато в свои 54 Штурм умеет притягивать к себе взгляды кавалеров. Недавно она заявила, что рассталась с человеком, на 18 лет моложе нее.

В последние годы Наталья увеличила себе грудь и сделала подтяжку лица и блефаропластику — пластику век. Это помогло ей восстановить контур лица, убрать морщины и лишнюю кожу. Результат артистка поддерживает с помощью уколов красоты, массажа, спа-процедур. А фигуру исполнительница хита «Школьный роман» поддерживает в тренажерном зале. Instagram @nataliashturm

Жанна Эппле

Актриса тоже не скрывает, что для сохранения молодости прибегает к услугам специалистов. Но пластику она не использует. Эппле отдает предпочтение современным методам косметологии — инъекционной и аппаратной. Результат в прямом смысле на лицо. Жанне действительно не дашь ее 56 лет.

Звезда экрана не стесняется и называться бабушкой. Более того, она этому гордится. Эппле уверена: дети — это счастье, а внуки — не напрасно прожитая жизнь. Поэтому она часто навещает двухлетнего внука Северина и обожает с ним гулять. Instagram @epple.ymnaya

Ранее 5-tv.ru писал, что внезапно пропавший избранник Натальи Штурм нашелся в тюрьме за границей.