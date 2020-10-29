Тимати и Егор Крид интригуют фанатов, публикуя в своих аккаунтах в Instagram странные послания. Подписчики пытаются разгадать их смысл и вычислить адресата. Первым начал Крид, выложив несколько часов назад в сторис гневное обращение к неизвестной.

«Какая же ты завистливая и ревнивая. Слава Богу, люди не идиоты и чувствуют твою лживую и мерзкую натуру. Бедные твои искусанные ногти, жалко смотреть на тебя, как ты пытаешься привлечь к себе внимания, когда уже все потеряно. Кстати, а твой парень был в курсе твоих телодвижений у него за спиной?» — написал рэпер.

Эти строчки перепостил на своей странице Тимати, добавив путаницы в умы недоумевающих поклонников. Он призвал друга «оставить бедолагу».

«Ща второй „Усатый“ (хотя он всегда думал, что он первый), повторно проглотив локти, устроит несварение в Twitter. Зачем тебе это надо?» — предупредил музыкант.

Instagram @timatiofficial

Как отмечает интернет-портал POPCAKE, в своих догадках пользователи разделились на четыре лагеря. Одни считают, что послание Крида могло быть адресовано певице Нюше, с которой он раньше встречался. Другие полагают, что рэпера довела победительница шоу «Холостяк» с его участием Дарья Клюкина. Третьи уверены, что музыкант «наехал» на бывшую возлюбленную Тимати Анастасию Решетову, с которой тот недавно расстался. Часть интернет-сообщества склоняется к версии, что Егор поссорился с Валей Карнавал, с которой, по слухам, состоит в отношениях.

«Жалко смотреть, как ты пытаешься привлечь внимание — вам не кажется, что это может быть адресовано для Нюши, где-то ребята снова разошлись во мнении и поругались, вот Крида и прорвало».

«Понятное дело, пишет для Клюкиной, вы видели, что она творит в последние дни в Инстаграм, не думаю, что Егору такое понравилось».

«Где-то Валя накосячила, наверно она обидела Егора, блин, как же хочется узнать кому», — приводит издание комментарии поклонниц Крида.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о конфликте между Тимати и Кридом, который музыканты инсценировали перед выходом совместного клипа.