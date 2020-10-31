«До слез»: Кудрявцева перевела деньги Самбурской после просьбы о помощи

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Анастасия Шадская
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Телеведущая поразила пользователей сети своей отзывчивостью.

«До слез»: Кудрявцева перевела деньги Самбурской после просьбы о помощи

Фото: Instagram @leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева помогла деньгами актрисе Настасье Самбурской, когда та оказалась в сложной ситуации. Правда, все это было лишь частью розыгрыша, на который юмористка согласилась в рамках YouTube-шоу Comment Out.

В программе приняли участие экс-звезда «Дома-2» Алена Водонаева и актриса из «Универа» Настасья Самбурская. По ходу передачи их не раз брали на «слабо» — то ногти незнакомцу постричь, то выложить фото с сомнительной надписью в блоге в Instaram. А Настасья согласилась позвонить телеведущей Лере Кудрявцевой с просьбой о помощи.

Самбурская изъявила Кудрявцевой желание стать героиней ее передачи «Секрет на миллион» — но уточнила, что делает это ради денег.

«Реально? Даже не из-за эфира. Деньги просто очень нужны. Я сто процентов до конца дойду. Все расскажу. У меня мощные истории», — пообещала она и попросила у Леры «тридцатку» авансом.

Она пообещала, что расскажет на передаче, как жила с Градским, выставила на благотворительном аукционе туфли, помеченные котом и другие «веселые» истории.

Кудрявцева всерьез обеспокоилась и объяснила знакомой, что на программе просто так участникам не платят.

Несмотря на то, что розыгрыш напоминал классическую схему «развода», Кудрявцева незамедлительно перевела Самбурской 30 тысяч рублей.

«Есть человек среди людей шоу-бизнеса», — высказалась Самбурская.

YouTube / Чикен Карри

После съемок актриса вернула Кудрявцевой деньги и объяснила ситуацию.

Пользователей сети очень впечатлило поведение телеведущей.

«Лера Кудрявцева покорила. Искренне переживала за человека и помогла по первой просьбе»;

«Лера, твой поступок оценили. Ты крутой человек»;

«Лера Кудрявцева до слез меня довела! Просто вау!»;

«Чуть не расплакалась на Кудрявцевой», — написали они в комментариях на YouTube.

Ранее 5-tv.ru показывал видео с занятий балетом дочери Леры Курявцевой.

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