Звезда Голливуда Шон Коннери прожил долгую и счастливую жизнь. Порой кажется, что ему благоволила сама Вселенная: прославившись благодаря роли Джеймса Бонда, он получил все, что хотел — деньги, призвание и прекрасных женщин, павших к его ногам. Сколько любовных романов было у известного актера — не счесть, однако среди прочих была та, что смогла навсегда украсть его сердце.

Рай для мужчины

В молодости Коннери слыл известным ловеласом. Еще до оглушительного успеха в кинематографе стильный, импозантный и харизматичный Шон сводил с ума таких селебрити, как актрис Брижит Бардо и Урсулу Андресс, певицу Лану Вуд. Желание остепениться настигло голливудского красавца впервые лишь в 32 года.

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В 1962 году официальной супругой Коннери стала его австралийская коллега Дайан Силенто. Правда, свадьбу влюбленные играли тайно с целью не разрушить образ Шона — Джеймса Бонда — любителя женщин. 11 января 1963 года у четы родился сын Джейсон, впоследствии ставший звездой триллеров и боевиков. Этот мальчик — единственный наследник выдающегося актера.

После замужества роскошная блондинка с идеальными формами Дайан всецело посвятила себя семье. Дни напролет проводила с сыном и, как могла, старалась угодить искушенному супругу. К несчастью, ее старания не увенчались успехом. Когда Джейсону было всего семь лет, в жизни его отца появилась другая, не менее прекрасная женщина. Ради нее Коннери оставил первую супругу. Именно она стала его единственной, настоящей любовью.

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Дорогая Мишелин

Первая встреча Коннери с художницей родом из Марокко Мишелин Рокбрюн состоялась на турнире по гольфу. Как рассказывала вторая супруга актера, поначалу ее привлекло невероятно стройное и мужественное тело Шона — она увидела его со спины. Затем повстречались их глаза, и пробежала молния.

Несмотря на сильные чувства, влюбленные не могли открыто их демонстрировать и сразу жить вместе. Причиной тому, во многом, было замужество Мишелин, а также огромное расстояние между ней и актером: художница трудилась в Северной Африке, а ее будущий избранник — в США. Их официальное первое свидание состоялось лишь спустя два года после знакомства. На него любимую Шон затащил буквально силком: девушка не понимала, почему должна бросать дела и лететь, не понятно куда. Однако после трогательного письма с признанием в любви поверила актеру.

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Обручились Коннери и Рокбрюн в 1975 году и прожили вместе долгие 45 лет. До глубокой старости Шон ходил за ручку с Мишелин и до последнего приглашал ее на романтические свидания. Он признавался, что эта женщина — лучшая из всех и гораздо талантливее его самого.

«Я понял, что это судьба. Мишелин талантливая художница, и я всегда твержу, что ей надо продавать свои картины. Но ей наплевать, она только иногда устраивает выставки, потому что упряма как ослица и делает все по-своему. Иногда меня это раздражает, но должен признаться, что именно это мне в ней и нравится. Ее переполняет жизнь, смех, и там, где я вижу проблемы, она находит решения!» — делился голливудский актер с журналистами Hallo!.

www.globallookpress.com / John Barrett

Прославленный актер Шон Коннери скончался 31 октября на 91-м году жизни. Он прославился ролью Джеймса Бонда, сыграв в семи шпионских триллерах об агенте 007. Критики называли его лучшим артистом, сыгравшим в «бондиане», пишет BBC.

Ранее 5-tv.ru рассказал о творческом пути Шона Коннери.