Видео эффектного нокаута Гассиева в поединке против Сефери

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 1 034

Российский спортсмен завершил бой с «албанским Тайсоном».вскоре после его начала. Победа была одержана техническим нокаутом.

Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; МИЦ Известия

Двукратный чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев нокаутировал Нури Сефери, прозванного «албанским Тайсоном» уже в первом раунде. Трансляцию вел телеканал РЕН ТВ. Для россиянина это был дебютный бой в супертяжелом весе.

Вскоре после того, как «железный осетин» начал атаковать соперника, он упал на канвас, но сумел подняться и хоел продолжить сражаться. Однако рефери, увидев состояние спортсмена, решил остановить бой.

После окончания поединка Гассиев признался, что справился со своей главной задачей — победить, поэтому доволен резульатом.

«Сегодня главная задача была — победить. В первом раунде, втором, в последнем или даже по очкам. Я рад, что сумел выполнить задачу. Хочу чаще проводить бои, рад, что смог вернуться в ринг», — заявил Гассиев после победы.

Таким образом, теперь на счету Гассиева 27 побед, из них 20 нокаутом при одном поражении.

31 октября на WOW арене проходит турнир по боксу, в рамках которого организовано десять поединков. Три основных поединка транслирует телеканал РЕН ТВ. Главным событием вечера стал бой между двукратным чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям IBF и WBA Муратом Гассиевым и албанцем Нури Сефери.

 

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