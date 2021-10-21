Эксперт рассказал, как вернуть деньги за коммунальные услуги

На счетах за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) можно сэкономить, если доказать, что они были предоставлены некачественно. Об этом рассказал член Общественного совета при Минстрое РФ Алексей Макрушин.

По его словам, когда в квартире возникают перебои с водоснабжением или иные неприятности по линии ЖКХ, собственнику нужно обратиться в диспетчерскую и задокументировать факт предоставления некачественной услуги. После этого у него возникает возможность получить компенсацию. При этом эксперт отметил, что эта выплата, скорее всего, окажется небольшой.

«Плата за коммунальные услуги у нас не велика, и в этом смысле компенсация за нарушения тоже совершенно незначительная. Понятно, что эта работа по выяснению обстоятельств может не стоить свеч. С другой стороны нарушения иногда бывают вполне системными на протяжении многих дней, и даже месяцев. Здесь иная ситуация», — цитирует Макрушина сайт URA.RU.

Как уточняет издание, с 7 ноября в России можно будет снизить плату за коммунальные услуги, если их предоставляли некачественно или с непозволительными перерывами. Расходы, понесенные ресурсоснабжающими организациями, придется компенсировать управляющим компаниям.

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