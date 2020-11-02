В Подмосковье «колбасного короля» Владимира Маругова застрелили из арбалета

В Подмосковье из арбалета был застрелен владелец ООО «Мясная империя» Владимир Маругов. Преступление произошло в деревне Аносино под Истрой, на территории собственного участка погибшего.

По предварительным данным, Маругов со своей сожительницей находились в бане, когда к ним ворвались двое мужчин в масках. Преступники связали хозяина и его спутницу и принялись угрожать им ружьем и арбалетом, после чего произвели выстрел в грудь бизнесмену.

Девушка смогла освободиться и сбежать через окно, она помчалась к соседям и вызвала полицию. Сами преступники скрылись в лесу, их уже ищут.

Главными подозреваемыми в убийстве на данный момент является сотрудник предприятия Владимира Маругова.

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