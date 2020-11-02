Неизвестный выстрелил из ракетницы в лицо молодому парню в Санкт-Петербурге. Все происходило в самом центре города. Кадры случившегося быстро распространилось по социальным сетям.

На видео, которое снимал сам нападавший, можно разглядеть его жертву — современного «панка». Это молодой человек с ирокезом на голове, вместе с приятелем они попались на глаза автора ролика в районе станции метро «Лиговский проспект» Северной столицы. Он несколько раз оскорбил обоих, а затем сообщил, что является «антифашистом и мелким ублюдком».

После этого он припугнул оппонента ракетницей, а затем по настоящему выстрелил парню с ирокезом прямо в лицо.

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Данное видео было обнаружено сотрудниками полиции Центрального района Петербурга во время мониторинга сети. Пользователи пишут, что юноша лишился трех зубов и получил ожоги лица. Однако в ГУ МВД России сообщили, что пока заявлений о нападении и сообщений из медицинских учреждений не поступало.

Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося и розыск участников инцидента. Решение о возбуждении уголовного дела еще не вынесено.

Ранее 5-tv.ru выкладывал видео с момента нападения на полицейских в Москве.