Богатством не пахнет: Бородина показала, как живет ее мама

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Валентин Черников
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Квартира родительницы телеведущей оказалась заметно скромнее ее собственного жилья.

Фото, видео: Instagram @borodylia

Жилье мамы бессменной ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной оказалось на порядок скромнее ее собственного. Теледива ежедневно делится с поклонниками подробностями личной жизни. На сей раз она наведалась в гости к родительнице с двумя дочерьми — Марусей и Теей.

Бородина вела трансляцию своего визита в Instagram, начиная еще с лифта. Она и девочки зашли в обыкновенный подъезд и позвонили в дверь. Внучкам открылb бабушка Инна и прабабушка Галина. Гостьи преподнесли букет цветов, пакеты с продуктами и торт. Хозяйки дома напекли для наследниц пирожки, плюшки, пожарили картошку с рыбой и приготовили для них малышек гостинцы — цветные носочки и сладости.

Судя по тому, что попало в объектив камеры Бородиной, ее мама и бабушка проживают в небольшой квартире с недорогим ремонтом без лоска. Сама Ксения обеспечена куда лучше. Она обитает с мужем в роскошном особняке. Их коттедж на Новорижском шоссе размером 260 квадратных метров включает в себя три спальни — для супругов и каждой из дочерей, просторную гостиную комнату, кухню со столовой зоной, несколько гардеробных и террасу. Зарплата прислуги Бородиной доходит до 150 тысяч рублей, отмечает Starhit.

Ранее 5-tv.ru писал, сколько российские звезды тратят на личный персонал.

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