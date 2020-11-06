Есть мужчины, про которых принято говорить — не пропустит ни одной юбки. Такой мачо может быть внешне примерным семьянином, но за скромной наружностью, как правило, скрывается тайная личина. Издание Femmie рассказывает, представители сильного пола с какими именами чаще всего ухлестывают за всеми барышнями без оглядки.

Николай

Мужчины с этим именем — скрытые бабники. Глядя на них, мало кто может заподозрить, что они способны свести с ума почти любую женщину. Николаи — мастера конспирации. Они разделяют секс и любовь, поэтому изменять женам совесть им не мешает.

Денис

Покровитель веселья, безудержных пирушек и винных рек, Денис, не знает границ. Поэтому он легко ходит налево, даже если на самом деле любит свою благоверную. Ему легко соблазнить даму, так как он обаятелен, весел и артистичен. Раскаяния, кстати, он потом тоже не испытывает.

Даниил

Мужчины с этим именем заводят романы из чувства азарта и жажды новых ощущений. Для них новая пассия — вызов себе и окружающему миру, а также средство для снятия стресса. Любопытно, что при этом Даниилы очень ревнивы к своим женам.

Степан

Степан общителен и легко находит подход к женщинам. Остановиться в своей тяге к прекрасному полу он не в силах, ему любопытно, что же будет дальше. При этом мужчины с этим именем стремятся рано завести семью. Но вот хранить верность не умеют.

Василий

Этот представитель сильного пола добродушен и весел, он никогда не откажет даме в помощи. Но его услужливость иногда подводит его самого. В своем стремлении всем нравиться он иногда переходит границы. Василиям свойственно заводить романы не просто на стороне, но и внутри коллектива.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-4 знаков зодиака, представители которых обожают общаться с бывшими.