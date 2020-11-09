«Видимо, мои эфиры настолько классные»: Мария Орзул отреагировала на видео Дзюбы

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Валентин Черников
Эксклюзив 1 042

Голос телеведущей звучал во время записи скандального ролика футболиста петербургского «Зенита».

Фото, видео: www.globallookpress / Maksim Konstantinov; Instagram @mashaorzul; 5-tv.ru

Скандал вокруг интимного видео Артема Дзюбы не обошел стороной телеведущую Марию Орзул. Ее голос звучит на заднем фоне ролика бывшего капитана «Зенита», который на днях слили в сеть неизвестные. Возможно, в момент записи пикантного момента форвард смотрел ее программу.

Теледива прокомментировала 5-tv.ru сложившуюся ситуацию. По словам девушки, произошедшее никак с ней не связано. Но, очевидно, что Орзул лестна реакция нападающего на передачу с ее участием.

«Видимо, мои эфиры настолько классные, что мужчины так реагируют на них. Это со мной никак не связано. Это не ко мне вопросы. Я к этой ситуации никакого отношения не имею, я вообще не в курсе. Я не знаю, как все это делается, кто это сливает. Это вопросы не ко мне, а к Артему, наверное», — ответила Мария.

Любопытно, что в 2015 году Орзун и Дзюбе приписывали роман. Тогда папарацци сняли тайную встречу футболиста и привлекательной ведущей в автомобиле. Мужчина и дама на видео о чем-то разговаривали, целовались и обнимались. Возникший скандал не разрушил брак игрока петербургского клуба. Через год супруга подарила ему второго сына. Зато муж Марии, как писали СМИ, не простил ее и подал на развод.

Ранее 5-tv.ru писал, что глвынй тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал участие Дзюбы в матче с «Краснодаром» и реакцию фанатов после появления в сети интимного видео.

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