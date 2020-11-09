«Видимо, мои эфиры настолько классные»: Мария Орзул отреагировала на видео Дзюбы

Скандал вокруг интимного видео Артема Дзюбы не обошел стороной телеведущую Марию Орзул. Ее голос звучит на заднем фоне ролика бывшего капитана «Зенита», который на днях слили в сеть неизвестные. Возможно, в момент записи пикантного момента форвард смотрел ее программу.

Теледива прокомментировала 5-tv.ru сложившуюся ситуацию. По словам девушки, произошедшее никак с ней не связано. Но, очевидно, что Орзул лестна реакция нападающего на передачу с ее участием.

«Видимо, мои эфиры настолько классные, что мужчины так реагируют на них. Это со мной никак не связано. Это не ко мне вопросы. Я к этой ситуации никакого отношения не имею, я вообще не в курсе. Я не знаю, как все это делается, кто это сливает. Это вопросы не ко мне, а к Артему, наверное», — ответила Мария.

Любопытно, что в 2015 году Орзун и Дзюбе приписывали роман. Тогда папарацци сняли тайную встречу футболиста и привлекательной ведущей в автомобиле. Мужчина и дама на видео о чем-то разговаривали, целовались и обнимались. Возникший скандал не разрушил брак игрока петербургского клуба. Через год супруга подарила ему второго сына. Зато муж Марии, как писали СМИ, не простил ее и подал на развод.

Ранее 5-tv.ru писал, что глвынй тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал участие Дзюбы в матче с «Краснодаром» и реакцию фанатов после появления в сети интимного видео.