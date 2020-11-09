«Муж без меня погибнет»: Дрожжина заявила, что Цивин не переживет итогов скандала

Разлука с мужем как возможный исход уголовного дела пугает актрису Наталью Дрожжину. Обвиняемая по делу о мошенничестве с наследством Алексея Баталова боится, что ее супруг — юрист Михаил Цивин не переживет последствий скандала. Об этом она рассказала в программе «Новые русские сенсации».

«У меня на руках остается муж, который без меня погибнет, ему без меня будет очень тяжело. А больше меня здесь ничего не держит», — сказала в слезах фигурантка дела.

72-летнаяя дама по-прежнему отрицает вину и считает, что в свое время с Цивиным боролась за то, чтобы наследство Баталова досталось его вдове Гитане Леонтенко и дочери-инвалиду Марии. По ее словам, об этом ее просил сам народный артист и его супруга, которая якобы опасалась, что состояние мужа перейдет к его дочери от первого брака Надежде.

Позиция обвиняемых не совпадает со словами падчерицы — Надежды Баталовой. Когда стало известно о мошенничестве с имуществом ее отца, парочка обещала вернуть все, но только ей, а не вдове Баталова. Надежда же подтвердила, что поддерживает отношения с родственницами и готова им помочь.

Семейная пара уже заявила, что намерена отказаться от договора пожизненного содержания и прочих договоренностей с наследницами Баталова. Тем не менее, вдова актера не собирается идти на мировую. Очевидно, чтобы задобрить потерпевшую, Дрожжина даже переписала собственное наследство на ее дочь Марию. Если с Дрожжиной что-то случится, Цивин, по его словам, останется без крыши над головой.

«Перед вами потенциальный бомж», — сказал о себе Цивин, показывая бумаги. — «Гитана Аркадьевна, чтоб вы были здоровы. Что еще сказать человеку, благодаря которому я узнал, как хорошо в тюрьме. Спасибо за науку. А Маша в большой опасности, как я считаю».

По версии следствия, Баталов под влиянием обвиняемых в конце жизни написал на них доверенность об управлении принадлежащим ему имуществом. Таким образом актер надеялся обеспечить наследством жену и дочь после своей смерти. Однако до адресатов деньги и квадратные метры пока не дошли. Как считают правоохранители, законных наследниц обманным путем лишили доли в четырехкомнатной квартире, мастерской народного артиста СССР, двух квартир и крупной суммы денег. По предварительным оценкам, общий ущерб составил более 36 миллионов рублей.

Недавно в доме супругов прошли обыски, в ходе которых были обнаружены рукописи Анны Ахматовой и прочие коллекционные ценности, которые ранее принадлежали Баталову. Аукционная стоимость ценных реликвий превысила цену квартиры актера. Как стало известно, с 90-х годов супружеская пара превратила ухаживании за пожилыми актерами своим бизнесом.

Ранее 5-tv.ru писал, что изъятый у Цивина и Дрожжиной архив Ахматовой может стоить миллионы рублей