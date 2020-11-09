Dzub Coin: бизнесмен запустил криптовалюту в честь Дзюбы, но перепутал его имя
Миллионер решил необычным способом поддержать футболиста «Зенита» на фоне секс-скандала.
Фото: www.globallookpress / Aleksandr Kulebyakin
История с секс-скандалом при участии знаменитого футболиста Артема Дзюбы набирает новые обороты. Если раньше «слив» интимного видео футболиста вызвал у некоторых негодование, то теперь за честь форварда "Зенита" борются богатые и знаменитые.
Так, чтобы поддержать Артема представитель канадского сообщества «Зенит» Сергей Костанич создал новую криптовалюту — Dzub Coin. Правда, при рассылке официальных писем с призывами пользоваться уникальной «монетой» допустил досадную оплошность. Вместо реального имени «пострадавшего» футболиста указал никому не известное.
«Новая криптовалюта создана в поддержку лучшего мирового футболиста Константина Дзюбы. <…> Каждый фанат „Зенита“ сразу получает 10.000 Dzub Coin. <…> Игра рукой — это не преступление!» — говорилось в сообщении.
Создатели заверяют, что популярность валюты неуклонно растет. Так, ею уже можно расплачиваться в ресторанах сети Burger King, а также в ресторане скандально известного рэпера Моргенштерна.
Курс Dzub Coin равен криптовалюте Prizm (1 Prizm равен примерно 0,6 рубля). По заверению создателей, Dzub будет торговаться на криптовалютной бирже в паре с долларом, призмом, бузкоином, а также биткоином.
Возымеет ли успех подобная инициатива? Покажет время.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Артем Дзюба прокомментировал «слив» своего интимного видео в сеть.
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