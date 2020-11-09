Dzub Coin: бизнесмен запустил криптовалюту в честь Дзюбы, но перепутал его имя

История с секс-скандалом при участии знаменитого футболиста Артема Дзюбы набирает новые обороты. Если раньше «слив» интимного видео футболиста вызвал у некоторых негодование, то теперь за честь форварда "Зенита" борются богатые и знаменитые.

Так, чтобы поддержать Артема представитель канадского сообщества «Зенит» Сергей Костанич создал новую криптовалюту — Dzub Coin. Правда, при рассылке официальных писем с призывами пользоваться уникальной «монетой» допустил досадную оплошность. Вместо реального имени «пострадавшего» футболиста указал никому не известное.

«Новая криптовалюта создана в поддержку лучшего мирового футболиста Константина Дзюбы. <…> Каждый фанат „Зенита“ сразу получает 10.000 Dzub Coin. <…> Игра рукой — это не преступление!» — говорилось в сообщении.

Telegram @dzub_coin

Создатели заверяют, что популярность валюты неуклонно растет. Так, ею уже можно расплачиваться в ресторанах сети Burger King, а также в ресторане скандально известного рэпера Моргенштерна.

Курс Dzub Coin равен криптовалюте Prizm (1 Prizm равен примерно 0,6 рубля). По заверению создателей, Dzub будет торговаться на криптовалютной бирже в паре с долларом, призмом, бузкоином, а также биткоином.

Возымеет ли успех подобная инициатива? Покажет время.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Артем Дзюба прокомментировал «слив» своего интимного видео в сеть.