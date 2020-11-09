Не только Дзюба: ТОП-5 самых известных секс-скандалов в шоу-бизнесе

Вот уже который день подряд не утихает скандал вокруг «слива» интимного видео игрока «Зенита» Артема Дзюбы в сеть. Кто-то осуждает спортсмена, кто-то призывает быть мудрее и вспомнить о собственных любовных приключениях вместо критики.

Мало того: многие знаменитости оголились в поддержку Дзюбы, сочтя такой поступок более красноречивым, чем пламенные речи. На фоне этого 5-tv.ru вспомнил о ТОП-5 грандиозных секс-скандалах, участниками которых становились не только легенды спорта, но и звезды российского шоу-бизнеса.

Сергей «Тарзан» Глушко

На эпатажного стриптизера и, по совместительству, супруга певицы Наташи Королевой до сих пор льются тонны негатива. А все из-за вскрывшихся подробностей его увлекательной и разнообразной интимной жизни.

Так, несколько недель миру стало известно, что Глушко изменяет любимой женщине с начинающей актрисой Анастасией Шульженко. Девушка утверждала, что якобы беременна от шоумена, но, к счастью для Тарзана, эта версия не подтвердилась. После она же представила доказательства их любовных игр.

Шокированному Сергею ничего не оставалось делать, как признать вину в случившемся и вымаливать прощения у Королевой. (К слову, ему это удалось).

Instagram @anastasiya.shulzhenko

Героями другой, не менее скандальной истории, стали сразу оба супруга. Несколько лет назад у Глушко украли телефон, в памяти которого хранились «горячие» фото и видео с ним и Наташей в главной роли. Тогда у певицы едва не случился нервный срыв, а Сергей поклялся убить тех, кто испортил ему жизнь. Правда, до «преступления» не дошло: злоумышленников наказали по всей строгости закона.

Алексей Панин

Instagram @actor_ap

Имя этого актера на просторах необъятной уже давно стало нарицательным. Алексей не скрывает, что любит нестандартный подход к сексу и часто экспериментирует с «игрушками». Правда, его очередные откровения в эфире шоу «Детектор лжи» поразили общественность.

Панин признался, что часто участвует в свингерских вечеринках и больших оргиях, заявил, что обожает носить женское белье, особенно, кружевные белые чулки и практикует секс с мужчинами. В результате, тогда еще женатый Алексей лишился не только репутации, но и супруги.

Правда, судя по тому, что у Панина были романы даже с селебрити — актрисами Мариной Александровой, Екатериной Шпицей и Любовью Зайцевой — многих все же не пугают необычные пристрастия скандального актера.

Никита Джигурда

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Еще одна звездная пара, которая частенько становится участником скандальных историй, — шоумен Никита Джигурда и фигуристка Марина Анисина.

Некоторое время назад супруги всерьез подумывали развестись на фоне некоторых разногласий, однако все же решили сохранить отношения ради детей. Спустя время в общем доступе оказывается видео, где мужчина-копия Джигурды занимается сексом с некой дамой в возрасте.

По некоторым данным, это могла быть крестная детей Анисиной — Людмила Браташ. Из-за того, что женщину сняли в неадекватном состоянии, а спустя некоторое время она скончалась, Никите приписали «грубое изнасилование», вследствие которого «пострадавшая» якобы и ушла из жизни.

Что именно это было, и виновен ли Джигурда в случившемся — не ясно до сих пор.

Дана Борисова

Instagram @danaborisova_official

Нельзя оставить без внимания громкую историю, в которую впутали эпатажную телеведущую Дану Борисову. Экс-любовник звезды решил похвалиться «достижениями» и выложил в сеть ее голое фото.

Публика тут же принялась осуждать Борисову, но она повела себя крайне спокойно: заявив, что ей в общем-то все равно, лишь рассмотрела собственное тело «под лупой», а после увеличила грудь. Ну, что бы впоследствии все могли любоваться ее «горячими» фото и восхищаться поистине идеальной фигурой.

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Эта, пожалуй, одна из самых тихих и скромных звездных пар однажды тоже стала жертвой злоумышленника. Друг и коллега Ковальчук и Чумакова Влад Соколовский выложил в своем профиле в Instagram их «голые» снимки. Правда, сказалось это не на репутации певцов, а на самом «преступнике»: только за один день от него отписалась весомая часть фолловеров.

Сам же Чумаков прокомментировал инцидент следующим образом.

«Мне абсолютно наплевать! У меня куча своих дел. Если кто-то хочет думать, что это моя мошонка, ну и прекрасно! Завтра покажут, что я занимаюсь сексом с жирафом, или приделают мне вагину и скажут, что у меня нет мужских половых органов. Но я-то знаю, какой я и что у меня есть. А доказывать всем, что я не лось — это детский сад», — цитирует певца Passion.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Артема Дзюбу после секс-скандала позвали сниматься в итальянском порно.