Модель Анастасия Решетова удивила подписчиков новым фото на своей странице в Instagram, на котором предстала в откровенном купальнике и с кольцом на безымянном пальце. Фанаты, которые и раньше не верили в расставание девушки с рэпером Тимати, еще больше утвердились в мысли, что разрыв был очередным пиар-ходом ради участия музыканта в шоу «Холостяк».

Сейчас Решетова с сыном рэпера Ратмиром отдыхает в теплых краях и часто делится фотоотчетами путешествия. Но некоторые уверены, что она проводит время не одна.

«Вы снова начали кольца на безымянном пальце носить?»

«И Тимати пролайкал первым фото. Четкий развод о том, что они разошлись»;

«Вы что там. с Тимати эликсир какой-то пьете? Все краше и краше»;

«Зачем скрываете что вместе с ним отдыхаете?» — пишут комментаторы.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Безобидное фото с кольцом еще и потому вызвало такой ажиотаж, что недавно сам Тимур Юнусов (настоящее имя артиста) заявлял, что вместо него на «Холостяк» поедет его коллега Джиган, и что Оксана Самойлова без проблем его туда отпустила.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Фанаты сразу вспомнили мучительную историю расставания многодетной семейной пары из-за проблем с наркотиками и измен Джигана. После примирения всю эту драму назвали хитрым пиар-ходом, так как за время «разлуки» у Оксаны значительно прибавилось подписчиков в социальных сетях, что, вероятно, должно было заметно увеличить ее прибыль от рекламы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анастасия Решетова ответила на слухи о вине матери Тимати Симоны Юнусовой в ее расставании с рэпером.