Путин, Пашинян и Алиев подписали соглашение о прекращении войны в Карабахе

«Ни стыда, ни совести»: что известно о блогере, опубликовавшей интимное видео с Дзюбой?

|
Валентин Черников
1 706

Наталье Веретенниковой стали угрожать после обнародования скандального ролика с футболистом в главной роли.

«Ни стыда, ни совести»: что известно о блогере, опубликовавшей интимное видео с Дзюбой?

Фото: www.globallookpress / Maksim Konstantinov

Личность «слившей» в сеть интимное видео Артема Дзюбы стала известна поклонникам. Как пишет KP.RU, скандальный ролик опубликовала блогер Наталья Веретенникова. По данным издания, во время записи игрок «Зенита» беседовал с этой девушкой по видеосвязи.

О Наталье известно немного. Она уроженка Еврейской автономной области и ныне живет в Индии. Красавица постоянно публикует в социальных сетях свои фото и видео откровенного содержания. Веретенникова любит сниматься без одежды и демонстрировать прелести на всеобщее обозрение.

Telegram @cosmos_yo11

«Меня зовут просто Наташа. Ни стыда, ни совести», — написала она на своей странице в Telegram.

Telegram @cosmos_yo11

Как уточняет издание, затеянный девушкой секс-скандал вокруг Дзюбы аукнулся ей самой. Блогеру начали поступать многочисленные отклики с угрозами и упреками от фанатов футболиста и других пользователей.

«Мне пришло много сообщений от мужской части о том, что это видео отвратительное, что Дзюба тоже отвратительный. Что вам хочу сказать: видео прекрасное, поверьте мне…» — заявила автор.

Ранее 5-tv.ru писал, как компромат на Дзюбу повлиял на его футбольную карьеру.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
76.40
-0.55 90.36
-1.14
🧙‍♀ Гороскоп на 10 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

17:15
Устроивший кровавую вечеринку в Екатеринбурге стрелок был наемником
17:02
Дед Мороз онлайн: Какими будут новогодние корпоративы?
16:50
Песков подтвердил подписание заявления о полном прекращении огня в Карабахе
16:44
Запущенная 7 ноября БелАЭС приостановила выработку электроэнергии
16:41
«Ни стыда, ни совести»: что известно о блогере, опубликовавшей интимное видео с Дзюбой?
16:36
За кого собралась замуж Елена Воробей?

Сейчас читают

Рита Дакота выложила в сеть «стыдное фото» в поддержку Дзюбы
«Умер от передозировки»: Польских рассказала о трагедии в семье Светличной
Трамп готовит сенсационное разоблачение Байдена

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Стали известны первые предварительные итоги выборов в США