«Ни стыда, ни совести»: что известно о блогере, опубликовавшей интимное видео с Дзюбой?

Личность «слившей» в сеть интимное видео Артема Дзюбы стала известна поклонникам. Как пишет KP.RU, скандальный ролик опубликовала блогер Наталья Веретенникова. По данным издания, во время записи игрок «Зенита» беседовал с этой девушкой по видеосвязи.

О Наталье известно немного. Она уроженка Еврейской автономной области и ныне живет в Индии. Красавица постоянно публикует в социальных сетях свои фото и видео откровенного содержания. Веретенникова любит сниматься без одежды и демонстрировать прелести на всеобщее обозрение.

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«Меня зовут просто Наташа. Ни стыда, ни совести», — написала она на своей странице в Telegram.

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Как уточняет издание, затеянный девушкой секс-скандал вокруг Дзюбы аукнулся ей самой. Блогеру начали поступать многочисленные отклики с угрозами и упреками от фанатов футболиста и других пользователей.

«Мне пришло много сообщений от мужской части о том, что это видео отвратительное, что Дзюба тоже отвратительный. Что вам хочу сказать: видео прекрасное, поверьте мне…» — заявила автор.

Ранее 5-tv.ru писал, как компромат на Дзюбу повлиял на его футбольную карьеру.